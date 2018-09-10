В Саранске по причине столкновения двух машин пострадал человек

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей был травмирован человек.

ДТП произошло вечером 9 сентября в Пролетарском районе города. Недалеко от дома №80, который расположен по адресу – улица Веселовского, не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

По какой причине произошло столкновение автомобилей, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru