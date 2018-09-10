В Мордовии мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты

В Теньгушевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в убийстве жителя Нижегородской области во время охоты.

Инцидент произошел 7 сентября на территории лесного массива, расположенного неподалеку от села Хлебино. По версии следствия, 33-летний мужчина произвел выстрел, думая, что поблизости рыщет зверь. В итоге пуля попала в 44-летнего знакомого охотника, который проживал в Нижегородской области.

От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время представители правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Источник: mordovia.sledcom.ru