В Саранске осудили мужчину, ограбившего собутыльника

В Саранске суд вынес приговор в отношении 44-летнего мужчины без постоянного места работы, который ограбил своего собутыльника.

Утром 9 октября минувшего года 44-летний гражданин, находясь в одной из квартир жилого дома в Октябрьском районе города, употреблял спиртное в компании трех знакомых. Когда участники попойки уснули, осужденный снял с руки одного из них часы стоимостью более 4,4 тыс. рублей и с его же безымянного пальца золотой перстень, стоимость которого составляет 25 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 4 месяцев тюремного заключения.

По информации Октябрьского районного суда города Саранска.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru