В Краснослободском районе автомобиль сбил велосипедиста

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В Краснослободском районе Республики Мордовия велосипедист попал под колеса автомобиля.
Указанное происшествие произошло вечером 9 сентября на 86-м километре трассы 1Р-180. Гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, в определенный момент движения совершил наезд на велосипедиста.
Велосипедист получил телесные повреждения. О состоянии пострадавшего в данный момент нет информации.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах автомобиль совершил наезд на велосипедиста.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru