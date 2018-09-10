В Краснослободском районе автомобиль сбил велосипедиста

В Краснослободском районе Республики Мордовия велосипедист попал под колеса автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 9 сентября на 86-м километре трассы 1Р-180. Гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, в определенный момент движения совершил наезд на велосипедиста.

Велосипедист получил телесные повреждения. О состоянии пострадавшего в данный момент нет информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах автомобиль совершил наезд на велосипедиста.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru