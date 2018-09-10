Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах использования электрооборудования

Сотрудники МЧС РФ по Республике Мордовия напоминают о том, что неисправная электропроводка или нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов могут стать причиной пожара.

Представители ведомства напоминают о том, что нельзя допускать прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. Также строго запрещено устанавливать калиброванные предохранители в электросчетчик.

Помимо этого, спасатели не рекомендуют одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока.

Также сотрудники МЧС не рекомендуют использовать самостоятельно изготовленные электронагревательные приборы.

Источник: 13.mchs.gov.ru