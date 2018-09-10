Житель Мордовии понесет ответственность за неухоженный земельный участок

В Атюрьевском районе Мордовии был привлечен к административной ответственности местный житель, который не ухаживал за своим земельным участком сельскохозяйственного назначения.

Во время осмотра земельного участка, принадлежащего жителю села Атюрьево, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что указанное угодье покрыто многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, высота которой местами превышает 1,5 метра.

Помимо этого, на участке растут деревья высотой до 5 метров.

В отношении владельца указанного земельного участка сельскохозяйственного назначения было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: ursn-rm.ru