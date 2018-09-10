В Старошайговском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Старошайговском районе Мордовии в результате съезда автомобиля с проезжей части в кювет были травмированы два человека.

9 сентября, около 19:00, на 40-м километре дороги 1Р-180 водитель автомобиля неустановленной марки потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство на полном ходу съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. О характере травм, полученных пострадавшими, пока что ничего неизвестно.

Из-за чего автомобилист не смог справиться с управлением, в скором времени выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru