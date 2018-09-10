Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасной рыбалки на лодке

Сотрудники МЧС напоминают жителям Республики Мордовия о правилах безопасной рыбалки на лодке.

Во время движения на лодке рыбак должен быть очень осторожным, поскольку в воде порой могут встречаться остатки старых деревьев и кустарника, а также затопленные бревна. Граждане, которые рыбачат на резиновой лодке, не должны близко подплывать к торчащим из воды кустам и палкам.

Если вышло так, что на водоеме поднялся шквалистый ветер и появились сильные волны, нужно в кратчайшие сроки вернуться на берег.

Сотрудники МЧС напоминают, что рыбаки, которые не умеют плавать, не должны далеко отплывать от берега, а также обязаны всегда иметь при себе спасательный жилет.

Источник: 13.mchs.gov.ru