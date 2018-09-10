Мордовские полицейские задержали парня, ехавшего к родственнику на угнанной машине

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в угоне легкового автомобиля.

70-летний житель Инсарского района обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему легкового автомобиля марки ВАЗ-2107. Транспортное средство было остановлено стражами порядка на одном из участков трассы, пролегающей между Рузаевкой и Ковылкино. За рулем машины находился 23-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что 70-летний заявитель припарковал легковушку возле здания техникума, оставив ключи в замке зажигания. Проходивший мимо 23-летний парень решил воспользоваться данным обстоятельством. Молодой человек завел мотор и отправился в путь. Катаясь по району, парень встретил двух знакомых девушек. Подозреваемый отвез приятельниц в село Болдово. После этого молодой человек решил навестить родственника, проживающего в Рузаевке. Направляясь в указанный населенный пункт, подозреваемый был остановлен стражами порядка.

Молодой человек полностью признал свою вину. Кроме того, было установлено, что ранее парень был лишен водительского удостоверения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф