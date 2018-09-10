Легкоатлеты Мордовии успешно выступили на соревнованиях по спортивной ходьбе

Легкоатлеты из Республики Мордовия успешно выступили на соревнованиях по спортивной ходьбе.

9 сентября в Костроме прошел Кубок России по спортивной ходьбе. В данных соревнованиях приняли участие спортсмены, чей возраст не превышает 23 лет. Ходоки выступали на дистанциях 5, 10, 20 и 35 километров.

Республику Мордовия на данных соревнованиях представляли воспитанники ГАУ РМ «СШОР по легкой атлетике». В общекомандном зачете «Мордовия-2001» смогла завоевать первое место. Второй состав мордовской команды занятия четвертое место.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru