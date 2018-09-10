Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль на соревнованиях по дзюдо

Спортсмен из Республики Мордовия удачно выступил на соревнованиях по дзюдо.

На минувших выходных в Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов. Республику Мордовия на данных состязаниях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по дзюдо».

Мордовский спортсмен Егор Горин занял первое место в весовой категории до 50 кг. Также представители Республики Мордовия заняли три пятых и два седьмых местах.

По информации, которая была опубликована на официальном сайте правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru