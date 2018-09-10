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Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль на соревнованиях по дзюдо

Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль на соревнованиях по дзюдо

Спортсмен из Республики Мордовия удачно выступил на соревнованиях по дзюдо.

На минувших выходных в Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов. Республику Мордовия на данных состязаниях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по дзюдо».

Мордовский спортсмен Егор Горин занял первое место в весовой категории до 50 кг. Также представители Республики Мордовия заняли три пятых и два седьмых местах.

По информации, которая была опубликована на официальном сайте правительства Республики Мордовия.

 


Источник: e-mordovia.ru