ДТП в Мордовии: один человек погиб, двое получили травмы

Поздно вечером 10 сентября на 22-км автодороги Саранск - Ульяновск произошло серьезное ДТП. Автомобиль Lexus ES 250 под управлением 30-летнего водителя столкнулся с Datsun ON-DO, за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате удара пассажир машины Datsun скончался на месте аварии от полученных травм, а водитель этого авто был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4.

Водитель Lexus обратился в республиканскую больницу самостоятельно и после оказания медицинской помощи получил рекомендации лечиться по месту жительства.

По факту происшествия проводится проверка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ