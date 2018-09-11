Водитель автокрана устроил в Саранске аварию с несколькими авто

Днем 10 сентября на улице Строительной автокран «Ивановец» под управлением 64-летнего водителя столкнулся со стоящей грузовой «Газелью», за рулем которой находился 33-летний водитель.

В результате столкновения ГАЗель АФ-371703 отбросило на автомобиль «Фольксваген Каравелла». В результате аварии 31-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был осмотрен на месте происшествия бригадой «скорой помощи» и получил назначения по амбулаторному лечению.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, организована проверка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ