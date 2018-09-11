В Саранске пойдет под суд мужчина, получивший мошенническим путем 499 тысяч рублей

В Саранске предстанет перед судом специалист Управления капитального строительства, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с сентября 2015 года по октябрь 2016 года ведущий специалист отдела торгов и комплектации ГКУ «Учреждение капитального строительства Республики Мордовия» ввел в обман представителя коммерческой организации относительно своих служебных полномочий. Под предлогом создания условий, необходимых для победы в электронном аукционе на поставку оборудования для лаборатории микрофильмирования для Музейно-архивного комплекса в Саранске, обвиняемый похитил у него 499 тысяч рублей. Указанные денежные средства были перечислены на счет родственника мошенника.

Обвиняемый не отрицает свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела, которое было возбуждено по факту мошенничества, находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru