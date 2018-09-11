В мусоропроводе одной из многоэтажек Саранска была обнаружена учебная граната

В одном из многоэтажных жилых домов Саранска была обнаружена учебная гранта.

Недавно сотрудники коммунальных служб во время ремонта мусоропровода в многоквартирном жилом доме, который расположен на территории Октябрьского района Саранска, обнаружили гранату. Коммунальщики сразу же сообщили об опасной находке в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что обнаруженный коммунальщиками предмет является учебной гранатой РГД-5.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф