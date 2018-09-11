В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала девушка

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала 19-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло в ночь на 10 сентября по адресу – улица Тани Бибиной. 21-летний молодой человек, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Калина», пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался в опору светофора.

19-летней пассажирке легкового автомобиля понадобилась помощь медиков.

В отношении водителя легковушки сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф