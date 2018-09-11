В Мордовии бывший сотрудник ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий

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В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий.
По предварительной информации, в период с марта по август минувшего года бывший сотрудник ГИБДД без проведения предварительного осмотра транспортного средства и необходимых проверок поставил на учет три автомобиля с измененными идентификационными маркировками.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Источник: mordovia.sledcom.ru