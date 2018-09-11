В Мордовии полицейские задержали трех пьяных автомобилистов

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали трех автомобилистов, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Зубово-Полянском районе представители ДПС и сотрудники вневедомственной охраны республиканской Росгвардии на федеральной трассе М-5 «Урал» задержали двух пьяных автомобилистов. Нарушителями оказались жители Тульской области и Торбеевского района. Мужчины отказались проходить медицинское освидетельствование.

В городе Темникове был задержан 19-летний нетрезвый водитель, который пытался скрыться от правоохранителей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф