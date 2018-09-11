В Саранске в результате столкновения двух машин пострадал человек

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В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие было зафиксировано днем 10 сентября по адресу – Юго-Западное шоссе, в Ленинском районе города. По указанному адресу не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине столкнулись автомобили.
Источник: 13.mchs.gov.ru