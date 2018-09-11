В Мордовии жители Чувашии незаконно продавали поросят

В Республике Мордовия сотрудниками Россельхознадзора было выявлено несколько фактов незаконной перевозки и продажи поросят.

На 83-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском, было выявлено пять фактов незаконной перевозки и продажи поросят в количестве 58 голов без ветеринарных сопроводительных документов жителями Чувашской Республики.

По итогам рейда животные были возвращены на место погрузки, а их продажа была запрещена.

Продавцы были привлечены к административной ответственности. Кроме того, с нарушителями были проведены профилактические беседы, а также им были вручены специальные памятки.

Источник: ursn-rm.ru