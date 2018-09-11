В Мордовии жители Чувашии незаконно продавали поросят

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В Республике Мордовия сотрудниками Россельхознадзора было выявлено несколько фактов незаконной перевозки и продажи поросят.
На 83-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском, было выявлено пять фактов незаконной перевозки и продажи поросят в количестве 58 голов без ветеринарных сопроводительных документов жителями Чувашской Республики.
По итогам рейда животные были возвращены на место погрузки, а их продажа была запрещена.
Продавцы были привлечены к административной ответственности. Кроме того, с нарушителями были проведены профилактические беседы, а также им были вручены специальные памятки.
Источник: ursn-rm.ru