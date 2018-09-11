В Ромодановском районе загорелась баня

В одном из сел Ромодановского района Республики Мордовия произошло возгорание бани.

Ранним утром 10 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории села Покрышкино. Недалеко от дома №37, который расположен по адресу – улица Дачная, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 60 квадратных метров.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание бани, пока что неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru