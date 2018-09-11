В Чамзинке по причине ДТП пострадал человек

В Чамзинке в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 10 сентября на территории населенного пункта Чамзинка. Водитель автомобиля марка, которого неизвестна, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, вследствие чего машина на полном ходу врезалась в другое транспортное средство.

Вследствие данного ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить точную причину ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru