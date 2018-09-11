В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадали два человека

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В Саранске вследствие падения в салоне пассажирского автобуса пострадали два человека.
Указанный инцидент произошел на улице Полежаева. Гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки ПАЗ, в определенный момент движения резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упали два человека.
Пострадавшие были доставлены в одну из городских больниц. Какие именно телесные повреждения были получены пассажирами автобуса в результате падения, неизвестно.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по данному факту.
По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф