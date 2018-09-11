В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадали два человека

В Саранске вследствие падения в салоне пассажирского автобуса пострадали два человека.

Указанный инцидент произошел на улице Полежаева. Гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки ПАЗ, в определенный момент движения резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упали два человека.

Пострадавшие были доставлены в одну из городских больниц. Какие именно телесные повреждения были получены пассажирами автобуса в результате падения, неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по данному факту.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф