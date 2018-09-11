В Лямбирском районе по причине ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе Мордовии в результате съезда автомобиля в кювет пострадал человек.

Утром 10 сентября на 291-м километре трассы, которая пролегает между Нижним Новгородом и Саратовом, водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате съезда автомобиля в кювет был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru