В Атюрьевском районе горело частное подворье

В Атюрьевском районе Мордовии произошел пожар на территории частного подворья.

Днем 10 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории населенного пункта Б.Шуструй произошел крупный пожар. На улице Молодежной загорелись надворные постройки и жилой дом. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 39 квадратных метров.

К счастью, по причине данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание жилого дома и надворных построек, пока что неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru