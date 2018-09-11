В Большеберезниковском районе оштрафовали пчеловода

В Большеберезниковском районе Мордовии сотрудники Россельхознадзора зафиксированы нарушения правил содержания медоносных пчел.

После получения жалоб от жителей села Гарт указанного района сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении владельца пасеки. В ходе проведения проверки было установлено, что пчеловод содержит семь пчелосемей на территории 25 соток. Пчелы не были идентифицированы. Кроме того, у владельца пасеки нет ветеринарно-санитарного паспорта.

В итоге владелец пасеки был привлечен к административному наказанию в виде штрафа.

Кроме того, пчеловоду было выдано предписание об устранении нарушений.

Источник: ursn-rm.ru