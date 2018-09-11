В Мордовии обсудили трудоустройство заключенных

В колонии-поселении №8 УФСИН РФ по Республике Мордовия прошла рабочая встреча врио начальника учреждения Дмитрия Васина и директора Центра занятости населения Зубово-Полянского района Александра Курносова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся трудоустройства осужденных, содержащихся в колонии-поселении. Был рассмотрен список вакансий.

В конце встречи было принято решение о сотрудничестве исправительного учреждения и Центра занятости населения Зубово-Полянского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su