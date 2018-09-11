В Саранске в ДТП пострадала 37-летняя женщина

В Саранске в ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля пострадала 37-летняя женщина.

ДТП произошло вечером 10 сентября на улице Коммунистической. Мужчина, управлявший кроссовером марки «Фольксваген-Туарег», врезался в легковой автомобиль марки «Лада-Гранта».

37-летней женщине, которая находилась за рулем легковушки, понадобилась медицинская помощь.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель кроссовера врезался в легковой автомобиль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф