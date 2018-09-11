Житель Мордовии погасил задолженность по алиментам в размере 150 тысяч рублей

В Мордовии местный житель погасил задолженность по алиментам после привлечения к административной ответственности.

Житель республики на протяжении достаточно длительного периода времени не платил алименты. По этой причине образовалась задолженность в размере 150 тысяч рублей.

В отношении должника была избрана ограничительная мера в виде лишения возможности управлять транспортными средствами. Данное предписание мужчина не соблюдал и продолжал ездить на своем автомобиле. В июле нынешнего года сотрудники Госавтоинспекции привлекли гражданина к административному наказанию в виде обязательных работ.

Кроме того, в отношении мужчины был составлен протокол о неуплате средств на содержание детей.

В августе текущего года гражданин погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

Источник: r13.fssprus.ru