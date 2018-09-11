В Краснослободском районе были выявлены нарушения земельного законодательства

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В Краснослободском районе Республики Мордовия сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушение земельного законодательства.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, который расположен на территории указанного района, был выявлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы.
В отношении четырех физических лиц, которые причастны к указанному нарушению, была избрана мера административного наказания в виде штрафа.
По информации, которая была опубликована пресс-службой регионального отдела Россельхознадзора.
Источник: ursn-rm.ru