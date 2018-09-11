Арест оружия заставил мордовского охотника вернуть долг

В Мордовии местный житель вернул долг после ареста оружия, необходимого для охоты.

Отделом судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам УФССП России по Республике Мордовия было установлено, что местный житель имеет задолженность по договору займа в сумме более 2 млн рублей.

В отношении должника было принято несколько мер, среди которых запрет на выезд из России, взыскание на заработную плату, а также арест прицепа.

Но вернул долг мужчина только после того, как были арестованы принадлежащие ему два гладкоствольных ружья и один карабин. Заядлый охотник не смог остаться в разгар сезона без оружия.

Источник: r13.fssprus.ru