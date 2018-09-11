В Чамзинском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек

В Чамзинском районе Мордовии из-за опрокидывания автомобиля в кювет пострадал человек.

11 сентября, около 12:40, на территории населенного пункта Алексеевка водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru