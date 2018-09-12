В Инсаре в ДТП с участием мотоцикла пострадал человек

В Инсаре по причине опрокидывания мотоцикла на проезжую часть пострадал человек.

Утром 11 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на одной из улиц города Инсар произошло ДТП. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем мотоцикла, в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru