В Теньгушевском районе едва не сгорел поселок

В Теньгушевском районе Мордовии произошел пожар, который едва не уничтожил целый поселок.

Днем 11 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории поселка Барашево произошел пожар. Загорелись два дома, гараж, две бани и шесть надворных построек. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что площадь возгорания составляет 640 квадратных метров.

По предварительным данным, большая часть указанных построек сгорела.

К счастью, в результате масштабного пожара никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, которое едва не обернулось катастрофой, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru