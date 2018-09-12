В Саранске пьяный водитель иномарки врезался в трубу теплотрассы

В Саранске пьяный водитель иномарки протаранил трубу теплотрассы.

По предварительной информации, ранним утром 11 сентября 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», пребывая в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Восточной, потерял контроль над управлением, вследствие чего машины выехала за пределы проезжей части, а затем врезалась в трубу теплотрассы.

Водитель иномарки сбежал с места инцидента, бросив своего пассажира, который в результате ДТП получил травмы.

В кратчайшие сроки полицейские задержали автомобилиста.

Источник: гибдд.рф