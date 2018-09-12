15 сентября в Саранске временно ограничат движение транспорта

В центре города в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2018» с 20:00 14 сентября до 11:00 15 сентября будет временно исключена парковка на следующей территории:

- на парковке по ул. Большевистской около здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

- по маршруту пробега: по улицам Советской - Ботевградской - Старопосадской - Республиканской - Московской - Красной - Рабочей - Советской.

А с 13:00 до 15:00 15 сентября по указанным улицам будет ограничено также движение транспорта. Исключение будет сделано для общественного транспорта, транспортных средств коммунальных и аварийных служб.