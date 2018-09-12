В Дубенском районе загорелся нежилой дом

В Дубенском районе произошло возгорание нежилого дома.

11 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в селе Поводимово произошел пожар. Внезапно воспламенился дом, который расположен по адресу – улица Рабочая. В настоящее время в указанной постройке никто не живет.

В кратчайшие сроки сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на расположенные поблизости жилые дома.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание нежилого дома, в настоящее время неизвестно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru