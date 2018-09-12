В Ковылкино по причине ДТП пострадал человек

В Ковылкино в результате съезда автомобиля в кювет пострадал человек.

Указанное ДТП было зафиксировано днем 11 сентября на одной из улиц упомянутого населенного пункта. Водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство на полном ходу съехало с проезжей части в кювет.

В результате съезда машины в кювет пострадал один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причину происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru