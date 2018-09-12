В Саранске сотрудники банка обнаружили поддельную денежную купюру

В одном из банков Саранска была обнаружена поддельная денежная купюра.

Недавно в одного из городских отделений полиции обратилась менеджер по обслуживанию клиентов банка. Сотрудница финансового учреждения сообщила, что во время проверки денежных средств, которые поступили от 33-летней клиентки, была обнаружена фальшивая денежная купюра номиналом 5 тысяч рублей.

В указанной банкноте отсутствуют муаровые полосы и защитные волокна.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения поддельной денежной купюры.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф