Житель Мордовии, убивший брата, не смог обжаловать приговор суда

В Мордовии вступил в законную силу судебный приговор в отношении мужчины, который убил своего брата.

Вечером 20 марта нынешнего года осужденный 1960 года рождения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома, расположенного по адресу – улица Ленина, в селе Новое Пшенево Ковылкинского района. Из-за личной неприязни мужчина поссорился со своим братом. Осужденный решил доказать свою правоту силовым методом. Преступник выстрелил в брата из охотничьего ружья.

От полученного ранения пострадавший скончался.

Решением Ковылкинского районного суда злоумышленник был приговорен к 8 годам тюремного заключения. Сторона защиты пыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru