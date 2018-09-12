В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал человек

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло вечером 11 сентября на 65-м километре трассы 1Р-180. Водитель автомобиля неустановленной марки не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство, резко изменив траекторию движения, съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего пока что нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru