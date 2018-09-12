В мордовскую колонию прислали джем с наркотиками

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов была предотвращена попытка доставки наркотиков в исправительное учреждение.

Сотрудники МВД вместе с коллегами из УФСИН и УФСБ предотвратили попытку доставки запрещенного вещества в исправительную колонию №22. Во время проверки бандероли, которая была прислана осужденному жителю Московской области, была обнаружена пластиковая бутылка с джемом. В сладости содержалось 348, 59 граммов наркотиков.

По факту попытки доставки наркотиков в исправительную колонию было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф