В Саранске микроавтобус врезался в легковушку

1
В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
Указанное происшествие было зафиксировано 11 сентября по адресу – улица Полежаева. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля, в определенный момент движения резко затормозил. После этого в заднюю часть легковушки врезался микроавтобус.
Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.
Транспортные средства получили незначительные повреждения.
По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo