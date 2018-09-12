В Саранске микроавтобус врезался в легковушку

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Указанное происшествие было зафиксировано 11 сентября по адресу – улица Полежаева. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля, в определенный момент движения резко затормозил. После этого в заднюю часть легковушки врезался микроавтобус.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Транспортные средства получили незначительные повреждения.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo