В Саранске полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину.

Уроженец села Лобаски Атяшевского района Емельянов Сергей Васильевич 1966 года рождения, проживающий в Саранске, днем 16 августа ушел из дома. Обратно мужчина не вернулся. Гражданин не выходит на связь с родными и близкими.

Известно, что мужчина был одет в серые штаны, рубашку того же цвета и белые туфли. На левой лопатке гражданина есть шрам, размер которого составляет 2 сантиметра.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-90-39 , 89997781881 или 02.

Источник: 13.мвд.рф