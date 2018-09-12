В Торбеевском районе в ДТП пострадал человек

В Торбеевском районе по причине ДТП был травмирован человек.

Поздним вечером 11 сентября на 153-м километре трассы 1Р-180 водитель автомобиля неустановленной марки не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство на полном ходу врезалось в дорожное ограждение.

Вследствие указанного ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru