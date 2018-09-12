В августе по Мордовии разгуливали бешеные животные

В августе нынешнего года в Мордовии было зафиксировано четыре случая бешенства животных.

На протяжении минувшего месяца случаи бешенства были зарегистрированы в Саранске, а также на территории Ичалковского и Теньгушевского районов. Два случая было зарегистрировано среди лис и по одному среди крупного и мелкого рогатого скота.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что бешенство представляет собой острую вирусную болезнь, которая характеризуется абсолютной летальностью.

Чтобы избежать бешенства домашних животных, необходимо соблюдать правила их содержания, немедленно сообщать о подозрении на заболевание, регистрировать питомцев и не допускать их к стадам отарам и табунам.

Источник: ursn-rm.ru