Мордовские полицейские навестили воспитанников детского дома

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В Мордовии сотрудники правоохранительных органов навестили воспитанников Ялгинского детского дома-школы.
В рамках встречи представители правоохранительных органов продемонстрировали детям презентацию на тему здорового образа жизни и негативных последствий курения и употребления алкогольных напитков.
Также полицейские рассказали воспитанникам детского дома-школы о вреде наркотиков и уголовной ответственности, к которой привлекаются граждане, так или иначе причастные к незаконному обороту запрещенных веществ.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф