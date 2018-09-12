Мордовские полицейские навестили воспитанников детского дома

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов навестили воспитанников Ялгинского детского дома-школы.

В рамках встречи представители правоохранительных органов продемонстрировали детям презентацию на тему здорового образа жизни и негативных последствий курения и употребления алкогольных напитков.

Также полицейские рассказали воспитанникам детского дома-школы о вреде наркотиков и уголовной ответственности, к которой привлекаются граждане, так или иначе причастные к незаконному обороту запрещенных веществ.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф