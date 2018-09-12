В Ромодановском районе продавались опасные для жизни и здоровья пельмени

В Ромодановском районе был оштрафован владелец магазина, который продавал пельмени неизвестного происхождения.

Во время проведения внеплановой проверки в магазине, расположенном на территории села Анненково, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в указанном торговом заведении продаются пельмени без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении владельца магазина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что употребление продуктов неизвестного происхождения представляют собой угрозу для жизни и здоровья.

Источник: ursn-rm.ru