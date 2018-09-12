В Саранске столкнулись две легковушки

1
В Саранске произошло серьезно ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Указанный инцидент произошел днем 12 сентября недалеко от торгового центра «Космос». На перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля. По предварительным данным, машины столкнулись из-за того, что один из автомобилистов не уступил дорогу другому участнику движения.
Удар был достаточно сильным, поэтому обе машины получили серьезные повреждения.
Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.
По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo