Дикие копытные животные выбегают на дороги Мордовии

Дикие копытные животные время от времени выходят на дороги Мордовии.

С начала нынешнего года на территории региона было зафиксировано десять случаев гибели диких копытных животных на дорогах. Погибли семь лосей, две косули и один кабан.

Осенью риск встречи с дикими животными существенно возрастает. К примеру, с конца августа у оленей начинается брачный период. В это время самцы возбуждены, агрессивны и теряют чувство страха перед человеком.

ГКУ РМ «Республиканский центр охраны лесов и животного мира» призывает автомобилистов соблюдать осторожность на загородных дорогах и в лесах.

Источник: e-mordovia.ru